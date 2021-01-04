Arızalı Zıt Anlamlısı Nedir? Arızalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Arızalı kelimesi bir şeyin düzgün olmaması, bozuk olmasını ifade eder. Daha çok eşyalar için kullanılır.

Arızalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Arızalı kelimesi yukarı da ifade ettiğimiz üzere hem gerçek hem mecaz anlamında kullanılabilen bir kelimedir. Gerçek anlamda kullanımı genel olarak eşyalar üzerinde olmaktadır. Bir eşyanın düzgün çalışmaması, bir yanında, bir ayarında bozukluk olması durumunu arızalı kelimesi ile ifade edilmektedir.

Mecaz anlamda kullanılan arızalı kelimesi ise insanlar üzerinde kullanılmaktadır. İnsanın karakterinde sıkıntı olması, sinirli olması veya diğer insanlar tarafından uzak durulması gereken bir insan olması da arızalı kelimesinin mecaz olarak kullanılmasıdır. Arızalı kelimesinin zıt anlamını ise sağlam kelimesi ifade etmektedir. Sağlam kelimesi eşya da herhangi bir bozukluğun olmaması durumudur.