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    04.01.2021 - 01:44 |

    Arızalı Zıt Anlamlısı Nedir? Arızalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Arızalı kelimesi hem gerçek anlamda, hem de mecaz anlamda kullanılabilen bir kelimedir. Bunların yanı sıra arızalı kelimesi sözcük türlerinden olan sıfat görevi ile de kullanılmakta olan bir kelime durumundadır. Arızalı zıt anlamlısı nedir? Arızalının zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    Arızalı Zıt Anlamlısı Nedir? Arızalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Arızalı kelimesi bir şeyin düzgün olmaması, bozuk olmasını ifade eder. Daha çok eşyalar için kullanılır.

    Arızalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Arızalı kelimesi yukarı da ifade ettiğimiz üzere hem gerçek hem mecaz anlamında kullanılabilen bir kelimedir. Gerçek anlamda kullanımı genel olarak eşyalar üzerinde olmaktadır. Bir eşyanın düzgün çalışmaması, bir yanında, bir ayarında bozukluk olması durumunu arızalı kelimesi ile ifade edilmektedir.

    Mecaz anlamda kullanılan arızalı kelimesi ise insanlar üzerinde kullanılmaktadır. İnsanın karakterinde sıkıntı olması, sinirli olması veya diğer insanlar tarafından uzak durulması gereken bir insan olması da arızalı kelimesinin mecaz olarak kullanılmasıdır. Arızalı kelimesinin zıt anlamını ise sağlam kelimesi ifade etmektedir. Sağlam kelimesi eşya da herhangi bir bozukluğun olmaması durumudur.

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