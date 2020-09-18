Artvin Haritası: Artvin İlçeleri Nelerdir? Artvin İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Artvin kuzeyde Karadeniz'e sınırı olan bir ilimizdir. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Ardahan, Güney bölgesinde Erzurum ve batısında ise Rize şehrimiz bulunmaktadır. Kuzeybatı sınırları Gürcistan ile çevrili olan Artvin ili nüfusu ilçelere dağılmış durumdadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Artvin'in Kaç İlçesi Bulunmaktadır?



Artvin'in ilçelerine bakıldığında toplamda 9 ilçeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Artvin'e bağlı olan ilçelerin nüfus dağılımları birbirinden farklıdır. Artvin iline bağlı olan ve nüfus açısından en kalabalık ilçesi Artvin Merkez ilçesidir. Merkez ilçesinin ardından en kalabalık ilçesi Hopa ilçesi gelir. Ayrıca en az nüfusa sahip olan ilçesi ise Artvin Murgul İlçesidir.



Artvin'in Nüfusu Ne Kadar?



Artvin şehrinin 2019 verilerine göre toplam nüfusu 170.875 kişidir. Bu nüfusun 85.975 kişisi erkek, 84.900 kişisi kadından oluşmaktadır. Yüz ölçümü 7.359 kilometre kare olan Artvin ilinde kilometre kareye 23 insan düşer. Artvin ilinin yıllara göre nüfusu ise şu şekildedir:



- 2015 yılında Artvin ilinin nüfusu 168.370 kişidir.

- 2016 yılında Artvin ilinin nüfusu 168.068 kişidir.

- 2017 yılında Artvin ilinin nüfusu 166.143 kişidir.

​​​​​​​- 2018 yılında Artvin ilinin nüfusu 174.010 kişidir.

​​​​​​​- 2019 yılında Artvin ilinin nüfusu 170.875 kişidir.



Artvin İlçeleri Nelerdir?



Artvin Karadeniz'in doğusunda bulunan ve doğal güzellikleri ile bilinen bir ilimizdir. Toplamda 9 ilçeye sahip olan Artvin ilinin ilçelerinin nüfusu birbirinden farklıdır. Artvin şehrinin ilçeleri ve nüfusu şu şekilde açıklanmaktadır:



- Artvin Merkez ilçesi nüfusu: 35.186

- Artvin Hopa İlçesi nüfusu: 26.958

- Artvin Borçka İlçesi nüfusu: 22.831

- Artvin Arhavi İlçesi Nüfusu: 20.926

- Artvin Yusufeli İlçesi Nüfusu: 20.154

- Artvin Şavşat İlçesi Nüfusu: 17.116

- Artvin Ardanuç İlçesi nüfusu: 11.449

- Artvin Kemalpaşa İlçesi nüfusu: 9.224

- Artvin Murgul İlçesi Nüfusu: 7.031