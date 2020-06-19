Aşırı kaygı bildiklerinizi bile unutturur

İlk takvime göre 7 Haziran’da yapılacakken 20 Haziran’a ertelenen LGS için artık saatler kaldı. Öğrenciler heyecanlı, büyük bir kısmında bu heyecan, kaygıya teslim olmuş durumda. Pek çok öğrenci “Ya iyi hazırlanamadıysam” korkusu yaşıyor. Uzmanlara göre, bu durum, koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçen öğrenciler için çok normal. Ancak bu kaygıyla baş etmek, en az sınava hazırlanmak kadar önemli.

Bağışıklığı düşürebilir

Birçok öğrencinin, okullar kapalı olduğu için aylarca evde çalışmak durumunda kaldığını hatırlatan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Eylen Özyurt, “Okuldan veya öğretmenlerden uzak kalmak, öğrencilerin, kendilerini daha çaresiz hissetmesine ve salgının getirdiği belirsizliklerle birleşince de daha fazla stres yaşamalarına sebep olabildi. Bu yoğun kaygı ve stres gençlerimizin bağışıklık durumunu düşürebilir” dedi.

Sınav öncesinde ve sırasında yaşanan kaygının belli bir düzeye kadar normal hatta motive edici olarak kabul edilebileceğini belirten Dr. Özyurt, şunları söyledi: “Bu durumun başarıyı artırıcı bir etkisi de var. Odaklanmayı ve çabayı artıracağından, başarıyı da artırır. Bu nedenle öğrencilerin tamamen kaygısız olmasını beklemek mümkün değil. Ancak kaygı, yoğun olarak yaşandığında odaklanmayı ve başarıyı düşüren bir etki yaratır. Özellikle olağanüstü koşullarda yaşadığımız şu günlerde öğrencilerin yaşadığı kaygı, çok daha yüksek olabilir ve sınav performansını düşürecek hale gelebilir. Yüksek kaygı düzeyi hafızayı etkileyebileceği gibi öğrencilerin bilseler bile cevapları unutmasına da sebep olabilir. Bazı öğrenciler sınav stresini iyi idare edebilmekte, ancak bazıları stresten etkilenerek mutsuz bir duygu durum, uykuya dalmakta güçlük ve iştahsızlık gösterebilir hatta bazıları da aşırı önlemler alarak kendilerini ve çevrelerindeki kişileri sıkıntıya sokacak durumlar yaratabilirler.”

Nefes egzersizi yapın

Kaygıdan uzaklaşmak için sınav öncesi son günde kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, hafif egzersiz ve dinlenmeyi öneren Dr. Özyurt, sınavda yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: “Sınava hazır olmak için güne iyi bir kahvaltıyla başlamak ve sınav salonuna gitmek için kendine bol zaman vermek, talimatları ve soruları okumak için zaman ayırmak önemli. İhtiyaç duyulduğunda sınav görevlilerinden yardım istemek, her soru için ne kadar zamana ihtiyaç olacağını planlamak, bir soruya takıldığında paniğe kapılmadan, diğer sorulara devam etmek ve yapılamayan sorulara geri dönmek için yeterince zaman bırakmak da pozitif etki yaratan etkenler.”

Kaygıyı azaltmanın bir başka yolunun da gevşeme ve nefes egzersizleri yapmak olduğunu hatırlatan Özyurt, “Kasların gevşetilmesi ve diyaframdan nefes almanın öğrenilmesiyle kaygıyı azaltmak mümkün. Kaygıyı kontrol etmek; düşünceleri organize etmede, dikkati toplamada yardımcı olur, paniğe kapılmayı engeller, kontrol duygusu başarmaya yardım eder” dedi.

Öğrenci şeffaflık istiyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan’ın öğrencilerin stresinin azaltılmasıyla ilgili önerileri ise şöyle:

* Öğrencilere, sosyal mesafenin korunması ve doğru maske kullanımı konusunda bilgi verilmeli.

* Öğrenciler için motivasyon sınav başarılarında önemli bir etken. Ebeveynlerden ve aile üyelerinden gelecek başarı dileklerinde öğrencinin kaygısını artıracak ifadelerden, kıyaslamalardan kaçınılmalı. Öğrencilere, önemli olanın sınavın sonucu değil, tüm bu süre boyunca gösterdiği emek ve çaba olduğu belirtilmeli.

* Sınavdan önceki akşam, sınav için gereken tüm materyallerin hazırlaması, sınav sabahı öğrencinin eşyalarını bir araya getirmek için koşturup panik yapmamasını sağlayacak ve zaman kazandıracaktır.

* Öğrencilerin birbirlerinin motivasyonlarını etkilememek adına sınav aralarında sorular hakkında konuşmamaları faydalı olacaktır.