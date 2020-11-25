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    HaberlerEğitim Haberleri Aşkın Gözü Kördür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 14:01 |

    Aşkın Gözü Kördür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözlerimiz sadece dilimize zenginlik katmakla kalmaz, aynı zamanda hayatımızı daha iyiye doğru nasıl yönlendirmemiz gerektiğini veya durum tespitlerini yaparak olayları daha iyi nasıl anlamamız gerektiğini de bize anlatırlar. İşte "Aşkın gözü kördür" atasözümüzde bunlardan birisi olmaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla kullanılan bu atasözünün anlamını sizler için derledik.

    Aşkın Gözü Kördür Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Aşk gibi güçlü bir duyguyu yaşayanların dilinden düşürmediği yegane atasözümüz aşkın gözü kördür olmaktadır.

    Aşkın Gözü Kördür Atasözünün Anlamı Nedir?

    Günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız bu atasözü aşkın hayatımızın her alanında karşımıza çıkması ile alakalı olmaktadır. Bazen bu aşk bir sevgiliye duyulur, bazen ise işe duyulmaktadır. Bu sebeple atasözünün açıklaması hem sayfalarca sürebilir hem bir kaç cümle ile açıklanabilir.

    Aşık olmak insanlara bütün güzel duyguları en üst seviyede yaşatmaktadır. Bu sebeple insanlar aşık olduklarında dünyayı başka bir gözle görmektedir. Buna halk arasında pembe gözlük takmak da denmektedir. Bu sebeple aşık olunan kişi veya uğraş bütün eksik ve yanlışlarından muaf tutulmaktadır. Bu yoğun duygular sebebi ile insan karşısında her ne var ise onun hiç bir kusurunu görmez veya görmezden gelir.

    En çok olumsuz durumlar veya uyumsuz kişiler için söylenen bu söz, eksiklerin görülmemesi sebebi daha sonradan istenmeyen durumların yaşanmasına ya da ilişkinin kötü sonlanmasına sebep olabilmektedir.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Aşkın gözü kördür atasözünün nereden çıktığına dair de bir rivayet bulunur. Bu rivayet nesillerdir şu şekilde anlatılır. Bir gün ormanların kralı aslan oduncunun kızına aşık olmuş ve kızı babasından istemiş. Babası vermek istemiyormuş ama aslana da bir daha ormana giremez diye hayır demeye çekiniyormuş. Bu sebeple kızının nazlı olduğunu bu sebeple tırnaklarını, dişlerini ve yelelerini gidermesi gerektiğini münasip bir dille anlatmış. Aslanda kız ile evlenecek diye tırnak ve dişlerini çektirmiş, yelelerini ise kestirmiş. Tabi aslanın bu halini görenler onu kral olarak tanımamış ve tahtından indirmişler. Onu perişan halde gören tilki ne olduğunu sormuş. İşte o zaman aslan kral "Aşkın gözü kördür" demiş.

     

     

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