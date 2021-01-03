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    HaberlerEğitim Haberleri Ast Zıt Anlamlısı Nedir? Astın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    03.01.2021 - 04:05 |

    Ast Zıt Anlamlısı Nedir? Astın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Astın karşıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Ast kelimesi hangi şartlarda kullanılmaktadır? Üst ve ast ilişkisi nedir? Ast ve üst hangi kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır? Astın geçtiği kelimeler kimler için kullanılmaktadır? Ast nasıl bir rütbedir ve karşıt anlamı nedir? Astın karşıt anlamı ve ast zıt anlamlısı olan kelimeler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

    Ast Zıt Anlamlısı Nedir? Astın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Ast kelimesi rütbe belirtmek için kullanılan askeri bir terimdir. Kullanım alanları arasında genellikle kıdemleri ve kademeleri belirtmek için kullanılmaktadır.

    Astın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?

    Astın karşıt anlamı olan kelime üst kelimesidir. Rütbede kendinden üst kıdeme sahip kişiler için kullanılan üst kelimesinin karşıt ve ters anlamı olan ast kelimesi ise daha aşağıda olan kıdemleri göstermek için belirlenmiş bir kelimedir. İşlerde ve birçok görevde kullanılmaktadır.

    Örneğin üst düzey uzmanlar astlarını bilgilendirsin cümlesinde olduğu gibi iki kelime de aynı cümlelerde kullanılmaktadır. Kendinden daha aşağıdaki kıdemleri belirlemek için üst kelimesi kullanılmaktadır. Astın bir tek ters anlamda kelimesi bulunmaktadır. Üst kelimesi alt kelimesinin de karşıtı olmaktadır.

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