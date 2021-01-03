Ast Zıt Anlamlısı Nedir? Astın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ast kelimesi rütbe belirtmek için kullanılan askeri bir terimdir. Kullanım alanları arasında genellikle kıdemleri ve kademeleri belirtmek için kullanılmaktadır.



Astın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Astın karşıt anlamı olan kelime üst kelimesidir. Rütbede kendinden üst kıdeme sahip kişiler için kullanılan üst kelimesinin karşıt ve ters anlamı olan ast kelimesi ise daha aşağıda olan kıdemleri göstermek için belirlenmiş bir kelimedir. İşlerde ve birçok görevde kullanılmaktadır.



Örneğin üst düzey uzmanlar astlarını bilgilendirsin cümlesinde olduğu gibi iki kelime de aynı cümlelerde kullanılmaktadır. Kendinden daha aşağıdaki kıdemleri belirlemek için üst kelimesi kullanılmaktadır. Astın bir tek ters anlamda kelimesi bulunmaktadır. Üst kelimesi alt kelimesinin de karşıtı olmaktadır.