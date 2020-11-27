At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözleri toplumumuz tarafından benimsenen kalıplaşmış sözlerdir. Geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran eğitici ve öğretici kelimelerden oluşmaktadır. Atasözleri toplumun inanç, kültür, duygu ve durumlarını ön plana çıkartmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür. ' cümlesidir.

At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür Atasözünün Anlamı Ne Demektir?

Bu atasözünün anlamı; atın yürüyüş şeklinin binicisinin direktiflerine bağlı olduğu gibi, bir işin akışı, ilerleyişi iş başında bulunan kimselerin beceri, bilgi ve birikimine bağlı olduğu şeklinde tanımlanmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözünü bir örnekle açıklamak gerekirse at yarışlarında başarı sadece at ile değil atın binicisi ile uyum içerisinde olması ile ölçülür. İşlerin ve ilişkilerinde bu şekilde ilerlemesi anlatılır.