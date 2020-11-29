At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Özel insanları en iyi şekilde anlatmak için at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır atasözü kullanılmaktadır. Özellikle tarihi adını altın harflerle yazdırmış önemli insanlar için kullanılabilmektedir. Peki at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması ve işte bu güzel atasözünün anlamı.
En anlamlı ve en güzel atasözleri içerisinde at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır cümlesi geliyor. Bu atasözünün tam olarak anlamını öğrenmek suretiyle hem tarihi insanlar evde sevdiğiniz kişiyle için kullanabilirsiniz.
At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?
At öldüğü zaman onun başarı gösterdiği meydan her daim anılır. Aynı zamanda bir yiğit ve bir cesur insan öldüğü zaman onu da geçmişte gösterdiği başarı ve şan kalır. O kişi her zaman yaptıklarıyla anılır ve saygı görür.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Mecazlı bir anlam da taşıyan atasözleri, deneyim ve tecrübe üzerinden farklı yargılarla hazırlamış özlü sözlerdir. Bu sözler anonim olarak zamanında insanların dile getirdikleri cümleler olarak da nitelenir.