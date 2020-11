En anlamlı ve en güzel atasözleri içerisinde at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır cümlesi geliyor. Bu atasözünün tam olarak anlamını öğrenmek suretiyle hem tarihi insanlar evde sevdiğiniz kişiyle için kullanabilirsiniz.



At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



At öldüğü zaman onun başarı gösterdiği meydan her daim anılır. Aynı zamanda bir yiğit ve bir cesur insan öldüğü zaman onu da geçmişte gösterdiği başarı ve şan kalır. O kişi her zaman yaptıklarıyla anılır ve saygı görür.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Mecazlı bir anlam da taşıyan atasözleri, deneyim ve tecrübe üzerinden farklı yargılarla hazırlamış özlü sözlerdir. Bu sözler anonim olarak zamanında insanların dile getirdikleri cümleler olarak da nitelenir.