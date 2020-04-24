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    24.04.2020 - 17:16 |

    Ataerkil Ne Demek? Tdk'ya Göre Ataerkillik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Ataerkil yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Halk arasında pek bilinen bir sözcük olmasa bile, kökeni eski Türk tarihine kadar dayanan önemli bir sözcüktür. Peki, ataerkil ne demek? TDK'ya göre ataerkillik kelimesinin sözlük anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Ataerkil Ne Demek? Tdk'ya Göre Ataerkillik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Köklü bir tarihe sahip olan Ataerkil kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ‘aile, topluluk ve düzen’ anlamları üzerinden günümüzde öne çıkıyor. Daha çok soy ile ilgili olan ve kişinin ailevi açıdan geçmişini anlatan bir kelimedir.

    Ataerkil Ne Demek?

    Ataerkil kelimesi kısaca ‘topluluk, aile ve düzen’ anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi daha geniş bir ifade ile anlatmak gerekirse ‘Soy açısından temel olarak babayı ele alan, çocukları baba soyuna mal eden’ şeklinde tabir etmek mümkün.

    TDK'ya Göre Ataerkillik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    TDK’ya göre ataerkillik kelimesinin sözlük anlamı Ataerkil ile aynı anlama geldiğini dile getirmek mümkün. Soy açısından bu kelimenin temelinde babadan gelen kök olarak ele alınıyor. Yani çocukların baba soyundan geldiği kaynağına dayanan bir temeldir. Diğer taraftan topluluk açısından bir düzen veya bir pederşahilik olarak da dile getirmek mümkün.

    Soyda temel olarak babayı alan ve çocukların baba soyundan geldiğini ifade eden bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılmasa bile kaynak açısından sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Baba soyuna mal edilen bir nevi düzen olarak kısa şekilde anlatmak mümkün.

     

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