Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atasözleri hayatımızda önemli bir yer taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar birçok deneyimler ile ortaya çıkan özlü sözlere atasözü denir. Atasözleri hayatımızda yol göstericidir. Atasözlerine günlük hayatımızda, konuşmalarımızda sıklıkla yer veririz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü ile ilgili her şeyi öğrenecek siziniz. Anlamını öğrendiğinizde sizler de sıklıkla kullanacaksınız. İşte, tüm detaylar.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü hayatta oldukça sık kullandığımız atasözleri arasında ilk sıralardandır. Bu atasözünde anlatılmak istenen, bir durum veya olay olmadan önce mutlaka bir belirtisinin göstereceğidir.
Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;
- Küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir sözdür. Yani olası durumlarda en ufak dahi olsa belirtisi vardır.
Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün cümle içinde kullanımı şu şekildedir;
- Abim de bir haller var birinden hoşlanıyor sanırım. ( Ateş olmayan yerden duman çıkmaz)