Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü hayatta oldukça sık kullandığımız atasözleri arasında ilk sıralardandır. Bu atasözünde anlatılmak istenen, bir durum veya olay olmadan önce mutlaka bir belirtisinin göstereceğidir.



Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

- Küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir sözdür. Yani olası durumlarda en ufak dahi olsa belirtisi vardır.



Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün cümle içinde kullanımı şu şekildedir;



- Abim de bir haller var birinden hoşlanıyor sanırım. ( Ateş olmayan yerden duman çıkmaz)