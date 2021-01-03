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    03.01.2021 - 04:35 |

    Atılgan Zıt Anlamlısı Nedir? Atılganın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Atılgan, en sık kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle atılgan kelimesi iyi anlamlı bir sıfat olmasından zıt anlamlısı da merak edilmektedir. Atılganın anlamını ve zıt anlamlısını öğrenerek manasını bilerek kullanabilirsiniz. Sizin için atılgan zıt anlamlısı nedir? Atılganın zıt anlamı olan kelimeler hangileridir detayları derledik.

    Atılgan Zıt Anlamlısı Nedir? Atılganın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlam kelimenin anlattığı kavramın tam olarak karşıt kavramını anlamını taşıyan kelimelerdir. Zıt anlamlar birbiriyle çelişen anlamlardır.

    Atılganın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Atılgan karşısına çıkabilecek tehlikelere ve engellere aldırmadan ileriye atılan anlamında kullanılan bir kelimedir. Cesaretli anlamında da kullanılmaktadır. Bu nedenle de atılgan zıt anlamlısı olan kelimeler de sıklıkla merak edilmektedir. Atılgan kelimesinin zıt anlamına karşılık gelen birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler atılganın tam tersi anlamlar taşıyan kelimeler olarak bilinir. Atılgan kelimesinin zıt anlamlısı ürkek, çekingen ve pısırıktır. Bu kelimelerin taşıdıkları anlamlar atılganın tam karşıtı olmaktadır.

    Atılgan bir sıfat olması nedeniyle günlük hayatımızda karşılaştığımız ve sık kullandığımız kelimeler arasındadır. Atılgan ne kadar sık kullanılıyorsa zıt anlamları olan çekingen, ürkek gibi kelimelerde sık kullanılanlar arasında yer almaktadır.

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