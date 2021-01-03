Atılgan Zıt Anlamlısı Nedir? Atılganın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt anlam kelimenin anlattığı kavramın tam olarak karşıt kavramını anlamını taşıyan kelimelerdir. Zıt anlamlar birbiriyle çelişen anlamlardır.



Atılganın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Atılgan karşısına çıkabilecek tehlikelere ve engellere aldırmadan ileriye atılan anlamında kullanılan bir kelimedir. Cesaretli anlamında da kullanılmaktadır. Bu nedenle de atılgan zıt anlamlısı olan kelimeler de sıklıkla merak edilmektedir. Atılgan kelimesinin zıt anlamına karşılık gelen birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler atılganın tam tersi anlamlar taşıyan kelimeler olarak bilinir. Atılgan kelimesinin zıt anlamlısı ürkek, çekingen ve pısırıktır. Bu kelimelerin taşıdıkları anlamlar atılganın tam karşıtı olmaktadır.



Atılgan bir sıfat olması nedeniyle günlük hayatımızda karşılaştığımız ve sık kullandığımız kelimeler arasındadır. Atılgan ne kadar sık kullanılıyorsa zıt anlamları olan çekingen, ürkek gibi kelimelerde sık kullanılanlar arasında yer almaktadır.