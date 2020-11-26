Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
İnsanların hatalarını sadece haz üzerine kurması ve haz alma konusunda sınır bilmemesi, aşağılanacak bir durum olarak görülmektedir. Bu nedenle bu sınır bilmezlik durumunu eleştiren birçok atasözü mevcuttur. Yiyecekler özelinde ise, oburluk hem geleneksel olarak bir günah olarak addedilmiş ve toplum tarafından ayıplanmıştır. Atın ölümü arpadan olsun sözü bu tür bir ayıplamanın ifadesidir. İşte, tüm detaylar.
Sevilen bir gıdanın, adeta göz karartılarak, tıkanıp rahatsızlık hissetmek pahasına tüketilmesi, her türlü rahatsızlığın ya da problemin, sevilen yiyecekten alınan haz pahasına göze alınmasıdır.
Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atların en sevdikleri yiyecek arpadır ve bu yiyeceği yeme dürtüleri kontrol eden mekanizmalar zayıftır. Çünkü hayvanlar, her ne kadar tokluk hissine sahip olsalar da, neden çok yememeleri gerektiğine dair bir bilin durumuna sahip değillerdir. Bu nedenle çok sevdikleri arpayı sınırsızca yerler ve ölüm riski gözetemezler.
Kısaca Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözü Açıklaması
Kendini kontrol edemeyen, haz düşkünü kimseler için kullanılan bu atasözü, sınır tanımadan haz alınan şeyi yiyen kimselerin göreceği zararın da o haz alınan şeyden geleceğini ifade eder.