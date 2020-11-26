Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sevilen bir gıdanın, adeta göz karartılarak, tıkanıp rahatsızlık hissetmek pahasına tüketilmesi, her türlü rahatsızlığın ya da problemin, sevilen yiyecekten alınan haz pahasına göze alınmasıdır.



Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atların en sevdikleri yiyecek arpadır ve bu yiyeceği yeme dürtüleri kontrol eden mekanizmalar zayıftır. Çünkü hayvanlar, her ne kadar tokluk hissine sahip olsalar da, neden çok yememeleri gerektiğine dair bir bilin durumuna sahip değillerdir. Bu nedenle çok sevdikleri arpayı sınırsızca yerler ve ölüm riski gözetemezler.



Kısaca Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözü Açıklaması



Kendini kontrol edemeyen, haz düşkünü kimseler için kullanılan bu atasözü, sınır tanımadan haz alınan şeyi yiyen kimselerin göreceği zararın da o haz alınan şeyden geleceğini ifade eder.