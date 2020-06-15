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    HaberlerEğitim Haberleri AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgula
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    15.06.2020 - 14:02 |

    AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgula

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları sona erdi. 1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak uygulanan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler arayışa geçti. Sınav başarılarını öğrenmek için sabırsızlanan AUZEF öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgula

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavlarında her derse 20 soru verilerek, 30 dakika süre sağlandı. AUZEF öğrencileri, online sınavlara katıldıktan sonra sonuçlar için heyecanlanmaya başladı. AUZEF vize sınavları 1-14 Haziran tarihleri arasında sona erdi. Final sınavı tarihi için büyük merak başladı. AUZEF final sınavı tarihleri ise 10-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olacak. Telafi-bütünleme sınavları 10-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacakken, mezuniyete üç ders sınavı ise 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak.

    AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanan AUZEF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. İstanbul Üniversitesi konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    Yola inen yılan telef olmasın diye böyle mücadele verdiKocaeli’nin İzmit ilçesinde yeşil alandan araç yoluna inen yaklaşık 1.5 metrelik yılanı gören vatandaş, eline aldığı çubuk ile araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalıştı.
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