AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgula

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavlarında her derse 20 soru verilerek, 30 dakika süre sağlandı. AUZEF öğrencileri, online sınavlara katıldıktan sonra sonuçlar için heyecanlanmaya başladı. AUZEF vize sınavları 1-14 Haziran tarihleri arasında sona erdi. Final sınavı tarihi için büyük merak başladı. AUZEF final sınavı tarihleri ise 10-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olacak. Telafi-bütünleme sınavları 10-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacakken, mezuniyete üç ders sınavı ise 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanan AUZEF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. İstanbul Üniversitesi konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.