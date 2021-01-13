AUZEF sonuçları İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Sınavlar bitti gözler İstanbul Üniversitedi'ne çevrildi. Online sınavların erken açıklanması nedeniyle öğrenciler bu duyuru olup olmadığını anlık olarak kontrol etmek istiyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapılmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 1 hafta içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 18 Ocak'a çevrilmiş durumda...

ÜNİVERSİTE'DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.