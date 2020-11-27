Ava Giden Avlanır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ava giden avlanır atasözü, ülkemizde çok uzunca bir süredir kullanılmaktadır. Fitne ve fesatlıkta gözü çok olan insanlar için de kullanılan bu söz, genellikle kötülük isteyenin kötülük bulacağını işaret etmektedir.



Ava Giden Avlanır Atasözünün Anlamı Ne Demektir?



Ava giden avlanır atasözünün tam anlamı, çıkarları birine zarar vermek olan birinin er geç zarara kendisinin uğrayacağıdır. Hayatını başkasına acı çektirmek üzerine odaklayan her kimse, gün gelir kendisi de acı çeker.



Kısaca Sözlük Açıklaması Nedir?



Belirli bir çıkar için başkalarına tuzak kuran, onların kötülüğü için plan yapan ve onları aldatan kimseler, gün gelir kazdıkları kuyuya kendileri düşerler. Ava giden avlanır sözünün sözlük anlamı da tam olarak bu şekildedir.