Aydın Haritası: Aydın İlçeleri Nelerdir? Aydın İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Aydın, tarihi MÖ 13. yüzyıla kadar gitmektedir. Özellikle Menderes havzası ve bereketli toprakları, bu bölgede birçok medeniyetin yaşamasını sağlamıştır. Nüfusu sürekli artış gösteren bir ilimizdir. 2020 TÜİK verilerine göre Aydın’ın 17 ilçesi ve bu ilçelere bağlı 672 mahallesi bulunuyor.



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Kaynak: cografyaharita.com



Aydın’ın Nüfusu Kaçtır?



2019 yılı sonu itibariyle Aydın’ın nüfusu 1.110.972'dir (2019 sonu). İlin yüzölçümü 8.117 km2 olup, kilometrekare başına 137 kişi düşüyor. İlde nüfus artış oranı %1,20’dir. Nüfusun 552.626’sı erkek,

(%49,74 ) 558.346’sı da (%50,26) kadından oluşuyor. Son 10 yılın Aydın nüfusu şöyledir;

2011: 999.163 (% 0.94)

2012: 1.006.541 (% 0.74)

2013: 1.020.957 (% 1.43)

2014: 1.041.979 (% 2.06)

2015: 1.053.506 (% 1.11)

2016: 1.068.260 (% 1.40)

2017: 1.080.839 (%1,18)

2018: 1.097.746 (%1,56)

2019: 1.110.972 (%1,20)

2020: 1.121.156 (tahmini veri)



Aydın’ın Kaç İlçesi Vardır?



Aydın’ın merkez ilçesi de dâhil 17 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelerden üç tanesi Ege Denizi kıyısında, diğerleri de iç kesimlerde bulunuyorlar.



Aydın’ın İlçeleri Nelerdir?



Aydın’ın; Efeler merkez ilçe dışında; Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova,

Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri bulunuyor.



Efeler merkez ilçe olarak en fazla nüfusa sahiptir. İlçe, 293.816 nüfusa ve %26,45 nüfus artış oranına sahiptir. 159.544 nüfus ve ,36 nüfus artış oranıyla Nazilli ikinci sırada geliyor.



Kuşadası, Söke ve Didim, sahil ilçeleri oldukları için öne çıkan ilçelerdir. Yaz turizmi için her yıl bu ilçelere binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Kuşadası’nda Zeus Mağarası, Didim’de Didyma Antik Kenti, Söke’de Priene Athena Tapınağı, Athena Polis Tapınağı, Aziz Nikolas Klisesi, Dilek Yarımadası, Bozdoğan’da madransu kaynakları, Piginda Antik Kenti, Karacasu’da Hadrian hamamı ve Afrodit Tapınağı, Buharkent’te termal kaynaklar gezilecek yerler arasındadır.