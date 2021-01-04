Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Aydınlık kelimesi; ışığı ve ışıklı durumları ifade etmek adına kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber bu kelimenin zıt anlamlısı hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, İnternette ufak çaplı bir araştırma yapmaktadırlar. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örnek ile desteklemek, araştırma yapan kişiler adına yarar sağlayacaktır.

Aydınlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Aydınlık kelimesinin; dilimizde çok sık kullanıldığı söylenebilir. Bununla beraber hem günlük yaşamda hem cümlelerin içerisinde hem de metinlerin içerisinde yer alan bu kelimenin zıt anlamı merak edilmektedir. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı; karanlıktır. Aydınlık kelimesiyle karanlık kelimesi birbirinin zıddı olarak belirtilmiştir. Bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise;

- Karanlığın sonu her zaman aydınlıktır.