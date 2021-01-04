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    HaberlerEğitim Haberleri Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    04.01.2021 - 01:49 |

    Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçe'de; oldukça fazla kelimenin bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bütün bu sözcükler; değişik olayların, durumların ve olguların nitelendirilmesi adına kullanılır. Her durumun anlatılması adına kelimeler bulunmaktadır. Bununla beraber birbirine zıt olan düşüncelerin de zıt kelimeler ile anlatılması olasıdır. Zıt anlamlı kelimelerin içerisinde aydınlık kelimesinin zıt anlamı araştırılmaktadır. Peki aydınlık zıt anlamlısı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Aydınlık Zıt Anlamlısı Nedir? Aydınlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Aydınlık kelimesi; ışığı ve ışıklı durumları ifade etmek adına kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber bu kelimenin zıt anlamlısı hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, İnternette ufak çaplı bir araştırma yapmaktadırlar. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örnek ile desteklemek, araştırma yapan kişiler adına yarar sağlayacaktır.

    Aydınlığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Aydınlık kelimesinin; dilimizde çok sık kullanıldığı söylenebilir. Bununla beraber hem günlük yaşamda hem cümlelerin içerisinde hem de metinlerin içerisinde yer alan bu kelimenin zıt anlamı merak edilmektedir. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı; karanlıktır. Aydınlık kelimesiyle karanlık kelimesi birbirinin zıddı olarak belirtilmiştir. Bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise;

    - Karanlığın sonu her zaman aydınlıktır. 

     

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