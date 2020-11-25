BİST1.3371.22EURO9.48-0.47USD7.97-0.41ALTIN464.36-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    25.11.2020 - 14:31 |

    Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    İnsan davranışlarıyla ilgili birçok gereklilik ve ahlaki tutum, çağlar boyunca gerek düşünürler tarafından gerekse geleneksel metinlerde sıkça işlenir. Fakat buradaki ifadelerin tamamı, kuramsal bir çerçeve içinde geçer. Oysaki bu tarz ifadelerin asıl hedefi, davranışlara yönelmiş bir tutum değişikliğidir. İşte, tüm detaylar.

    Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Birer nasihat niteliği taşıyan bu sözlerin, gerçekte karşılığını bulması, davranışlar üzerinde zuhur etmesiyle olur. Yani, eğer insan davranışlarına dair çeşitli gerekliliklerden söz edilecekse, bunlar bizzat insan davranışlarından çıkarılabilmelidir.

    Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    İnsanların karakterlerinin, ahlaki ve düşünsel tutumlarının tam karşılığını görmek için, o kişinin neler söylediğine bakmak gerekmez. Çünkü herkes kendini tanıtırken olumlu ifadeler kullanmak, iyi ve güzel yönlerini öne çıkarmak eğilimindedir. Fakat iş gerçekten bu sözleri davranışa dökmeye geldiğinde, insanlar buna pek yanaşmayacaktır. Zira erdem üzerine konuşmak, erdemli davranmaktan daha az zahmetli ve pratiktir.

    Kısaca Ayinesi İştir Kişinin Atasözü Açıklaması

    Eğer bir kimsenin gerçekte nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamak istenirse, o kişinin kendisiyle ilgili hangi beyanlarda bulunduğuna bakılmaz. Esas karakterini eylemlerinde, yani yaptığı işlerde ortaya koyar.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD - Kandilli Rasathnesi duyurdu

    Son depremler nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD - Kandilli Rasathnesi duyurdu

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    Tokat'ta 21 parça tarihi eser bulundu

    Tokat'ta 21 parça tarihi eser bulundu

    Sıradaki Haber