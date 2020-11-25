Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Birer nasihat niteliği taşıyan bu sözlerin, gerçekte karşılığını bulması, davranışlar üzerinde zuhur etmesiyle olur. Yani, eğer insan davranışlarına dair çeşitli gerekliliklerden söz edilecekse, bunlar bizzat insan davranışlarından çıkarılabilmelidir.

Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı Ne Demek?

İnsanların karakterlerinin, ahlaki ve düşünsel tutumlarının tam karşılığını görmek için, o kişinin neler söylediğine bakmak gerekmez. Çünkü herkes kendini tanıtırken olumlu ifadeler kullanmak, iyi ve güzel yönlerini öne çıkarmak eğilimindedir. Fakat iş gerçekten bu sözleri davranışa dökmeye geldiğinde, insanlar buna pek yanaşmayacaktır. Zira erdem üzerine konuşmak, erdemli davranmaktan daha az zahmetli ve pratiktir.

Kısaca Ayinesi İştir Kişinin Atasözü Açıklaması

Eğer bir kimsenin gerçekte nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamak istenirse, o kişinin kendisiyle ilgili hangi beyanlarda bulunduğuna bakılmaz. Esas karakterini eylemlerinde, yani yaptığı işlerde ortaya koyar.