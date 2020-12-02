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    02.12.2020 - 07:00 | | Ankara Milliyet

    AYM’den özel okulların haciz kuralına iptal

    Anayasa Mahkemesi (AYM), İcra ve İflas Kanunu’ndaki özel okullarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallarının eğitim yılı sonuna kadar haczedilemeyeceğini öngören kuralın iptali için İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

    AYM’den özel okulların haciz kuralına iptal

    22 Ekim tarihli kararında AYM, kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine de hükmetti. Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararda AYM, alacağın ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinde alacaklı ve borçlunun mülkiyet hakkının çatıştığına dikkat çekti.

    Kararda, “Bu bağlamda her iki tarafın menfaatlerinin mümkün olduğunca dengelenmesi ve sürecin taraflardan biri aleyhine ölçüsüz bir netice doğuracak şekilde sonuçlandırılmaması gerekir. Menfaat dengesinin adil bir şekilde kurulup kurulmadığının değerlendirilmesinde ise taraflara tanınan tüm imkânların göz önünde bulundurulması zorunludur” denildi. AYM kararında itiraz konusu kuralın, Anayasa’da güvence altına alınan eğitim hakkı kapsamında okullardaki eğitim ve öğretim sürecinin devamlılığının sağlanmasını amaçladığı, bu bakımdan haciz işlemlerine sınırlamaların getirilmesinin mümkün olabileceği tespitinde bulunuldu.

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