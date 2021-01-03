Aynı Zıt Anlamlısı Nedir? Aynının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Aynı kelimesi; birbirinin eşi olan durumları ifade etmek için kullanılır. Bunun yanı sıra aynı kelimesinin zıt anlamı, tam tersi bir anlama sahiptir. Aynı kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, aynı kelimesinin zıddını araştıran kişiler açısından faydalı olacaktır. Aynı kelimesinin zıt anlamı ve buna örnek vermek, kelimelerin pekişmesini sağlayacaktır.



Aynının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Aynı sözcüğü; birbirinin eşi olan her şeyi temsil eder. Bununla beraber aynı kelimesinin zıt anlamı; farklı olarak belirtilmiştir. Aynı ile farklı birbirlerinin zıt anlamıdır. Aynı ile farklı kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek aşağıdaki gibi olacaktır;



- Aynı numara sandığımız bu botların, numaraları farklıymış meğer.

- Aynı an, farklı duygular.