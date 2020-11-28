Az Tamah Çok Ziyan Getirir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Az ile yetinebilen kimseler, hayatta büyük hırsların ve tutkuların kurbanı olmayıp, sahip olduğu her şeyle yetinebilme, hayatta kalabilme ve mutlu olabilme kapasitesine sahip insanlardır. Fakat bu tutumun aksi bir tavra sahip olsan kimseler, huzursuz, tatmin duygusundan uzak ve yorucu bir hayat içerisinde, kaybetmiş olma hissine mahkum bir şekilde zor bir hayat sürdürürler.



Az Tamah Çok Ziyan Getirir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Sahip olduğu az miktarda bir şeye tamah etmeyen, onunla yetinip mutlu olamayan kimseler; her zaman hırsla giriştikleri kazanma uğraşlarında büyük kayıplara uğrayacaklardır. Çünkü hayatta başarı hissine kavuşturan ve huzuru sağlayan şey daha çok kazanmak değil, daha çok tamah etmektir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Sahip olunan şeylere ya da koyulan hedeflere karşı tamahkarlık ne kadar yüksekten başlıyorsa, uğranan kayıp ve zarar da o kadar çok olur.