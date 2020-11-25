Az Veren Candan Çok Veren Maldan Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözleri erdemli ve kamil insan olmak ve yeni nesile örnek olmak amacıyla söylenmiştir. Atasözlerinde var olmanın insani değerleri korumanın önemi oldukça fazla benimsenmektedir. Atasözlerinin çoğunluğunda paylaşım üzerine konulara değinilmektedir. Az veren candan çok veren maldan atasözü nimetlere sahip olan kişilerin yoksun olanlara vermesi gerekliliğini göstermektedir.

Az Veren Candan Çok Veren Maldan Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?

Az veren candan çok veren maldan atasözü elimizdeki imkanları paylaşmak ve olmayanlara da vermek suretiyle başımıza gelebilecek belalardan can kayıplarından hastalıklardan kurtulabilmek için paylaşmak niyetinin önemini anlatmaktadır. Sadaka niyetiyle yapılan her iyiliğin kişiyi başına gelebilecek kötülüklerden koruduğu anlamına gelmektedir.

Az Veren Candan Çok Veren Maldan Atasözü Kısa Açıklaması

Az veren candan çok veren maldan atasözü karşılıksız olarak verilen az veya çok hayır amaçlı paranın hem can hem de mal kayıpları karşısında koruduğu iyilik olarak kişiye döndüğü anlamına gelmektedir.