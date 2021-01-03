Azami Zıt Anlamlısı Nedir? Azaminin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Azami kelimesi; genel olarak günlük hayatta kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber en çok trafik konularını içeren cümlelerin içerisinde kullanıldığını belirtmek gerekir. Azami kelimesinin zıt anlamı da aynı şekilde trafik konuları içerisinde sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerin başka durumları ifade etmek adına da kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Azami kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip, zıt anlamların beraber kullanıldığı örnek bir cümle vermek önemli olacaktır.



Azaminin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Azami kelimesinin zıt anlamı; asgaridir. Azami ile asgari kelimeleri birbirinin zıddı olarak belirlenmiştir. Bununla beraber bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle aşağıdaki gibi olacaktır;



- Trafikte azami sınır 90, asgari sınır ise 50 olarak belirlenmiş.