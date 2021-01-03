Azami Zıt Anlamlısı Nedir? Azaminin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlı sözcükler; anlamları birbirine karşıt olan sözcüklere denir. Bunun yanı sıra bu sözcükler cümle içinde genel olarak sıfat şeklinde kullanılır. Zıt anlamlı kelimelerin, dilimiz içerisinde çok sık kullanıldığını belirtmek önemlidir. Zıt anlamlı kelimelerin, bazen herhangi bir karşılığının olmadığını belirtmek de önemlidir. Zıt anlamlısı merak edilen kelimelerden birisi de azamidir. Peki azami zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Azami kelimesi; genel olarak günlük hayatta kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber en çok trafik konularını içeren cümlelerin içerisinde kullanıldığını belirtmek gerekir. Azami kelimesinin zıt anlamı da aynı şekilde trafik konuları içerisinde sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerin başka durumları ifade etmek adına da kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Azami kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip, zıt anlamların beraber kullanıldığı örnek bir cümle vermek önemli olacaktır.
Azaminin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Azami kelimesinin zıt anlamı; asgaridir. Azami ile asgari kelimeleri birbirinin zıddı olarak belirlenmiştir. Bununla beraber bu iki kelimenin bir arada kullanıldığı örnek cümle aşağıdaki gibi olacaktır;
- Trafikte azami sınır 90, asgari sınır ise 50 olarak belirlenmiş.