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    HaberlerEğitim Haberleri Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    26.11.2020 - 14:26 |

    Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Para kazanmak, para icat olduğundan beri insan evladının en önemli uğraşlarından biridir. Bu nedenle para kazanmak zor, çetrefilli ve yorucu bir süreç gerektirir. Bu durum, paranın miktarı ne kadar fazlaysa, o yoğunlukta gerçekleşir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    İnsan hayatının kısıtlı zamanında, gerektiğinden fazla miktarlarda para kazanmak için çekilen sıkıntılar, insanları hayatın zor tarafı içinde esir eder. Güzel, sıkıntısız ve sakin bir hayat yaşamak için, aza tamah etmek gerekli ve önemlidir.

    Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Azıcık aşım sözü, parayı temsilen kullanılmıştır. Yani çok kazanıp, çok fazla yiyecek, giyecek, kısacası para ile alınabilecek her şeyden çok fazla miktarda almak için büyük sıkıntılar çekmeye gerek yoktur. Hayatı büyük kaygılar ve sıkıntılarla yaşamaktansa, az miktarda para kazanarak, sıkıntısız ve sakin bir ömür geçirilebilir.

    Kısaca Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözü Açıklaması

    Büyük meblağlarda paralar kazanmak, büyük sıkıntıları da beraberinde getirir. Hem parayı kazanmak, hem de onu elde tutmak sürekli olarak bir çalışma gerektirir. Bu nedenle bu kadar sıkıntıya katlanmaktansa, az miktarda gelir ile kaygısız bir hayat sürmek yeğdir.

     

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