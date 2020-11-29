Genel olarak tek başına kullanılabilen bu güzel atasözü, cümle içerisinde de değerlendirilebilir. Özellikle emek ve çaba ile beraber başarıyı anlatan güzel bir atasözüdür.



Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir insanın işe ya da bir girişime katkı sunması, o iş üzerinden olumlu sonuçlardan istifade etmesine imkan tanır. Özellikle bir emek ya da bir çaba gösterildiği zaman, mutlaka o iş üzerinden karşılık alınır. Böylece kazandığı alın teri ile beraber gönül rahatlığıyla o imkandan faydalanmak mümkün olur.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri yüzyıllardan süregelen anonim cümlelerdir. Deneyim ve tecrübe ile günümüze gelmiş ve nasihat olarak kullanılan en özlü sözler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze ataların getirdiği cümlelerdir.