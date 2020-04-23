Bakan Selçuk açıkladı: Telafi eğitimi için sonbahar gündemde

Selçuk, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Müsait olursa



Okulların 30 Nisan’da açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bunun virüsün seyrine bağlı olduğunu belirterek, Bilim Kurulu’nun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret etti. Selçuk, “Bu konuda ne olursa, biz ne zaman, ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye’nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız” diye konuştu.





Sınıf geçme açıklaması



Bakan Selçuk, sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık, “Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız” yanıtını verdi.



PICTES’te ücret kararı



AB ile ortak yürütülen proje kapsamında Suriyeli çocukların eğitiminde görev alan PICTES öğretmenlerine yönelik alınan kararı açıklayan Selçuk, “4 bin PICTES öğretmenimiz, ücretleri konusunda haber bekliyordu. Karar çıktı, bu müjdeyi de vermiş olalım” dedi.



‘Ertelemeyi konuşmak doğru değil’



Selçuk, “LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değişmesi şu anda söz konusu değil. İstisnai durum olursa 7 Haziran’daki sınavı erteleriz ama ertelemeyi sürekli konuşmak çok doğru değil” dedi. LGS’deki merkezi sınavın online değil yüz yüze olacağını belirten Selçuk, okulların kapasitesi için yeni modelleme yaptıklarını aktardı.