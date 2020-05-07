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    HaberlerEğitim Haberleri Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi
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    07.05.2020 - 13:35 | | DHA

    Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313" dedi.

    Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA verilerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313. Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler" dedi.

    Bakan Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi

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