Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, dünyadaki ve Türkiye’deki bilimsel verileri ve raporları gözden geçirdiklerini söyledi.

8 ve 12’ler 1 Mart’ta

Selçuk, büyük bir ekibin il il ayrıntılı verileri takip ettiklerini anlatarak Bilim Kurulu’nun ortaya koyduğu görüşlerin değerlendirilip fiziksel ve ruhsal sağlık, psikososyal ve akademik ölçme değerlendirme verilerinin karşılaştırmalı olarak dikkate alındığını dile getirdi.

Eğitim takviminde belirtildiği gibi 15 Şubat’ta ikinci yarı yıla başlanılacağını belirten Selçuk, “Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecek” dedi.

Çocukların güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdiklerini kaydeden Selçuk, “1 Mart’ta ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler.

1 Mart’ta okullarımız, sınav dönemindeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Ayrıca, halihazırda devam eden Destekleme Yetiştirme Kursları’na bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır” dedi.

Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart içerisinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk, “Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar” diye konuştu.

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılmasının planlandığını kaydeden Selçuk, “Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir” dedi.

Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı’ndan üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin ‘acil görüş’ istedi.