Bakan Selçuk’tan özel okullara gözdağı

MEB Asistan’ın tanıtım filmi gösterimiyle başlayan toplantıda, Türk özel sektör yapay zekâ kuruluşu CBOT’un CEO’su Mete Aktaş, Türk mühendisler tarafından geliştirilen programla ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Selçuk, dünyanın çok özel bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin toplumların kabiliyetini de gösterdiğini ifade etti. Selçuk, “Uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, MEB’in sürece ne kadar hızlı ve etkin şekilde uyum sağlayabildiğini gösteriyor” dedi.

Dijital dönüşüm sürüyor

Ar-Ge, inovasyon, dijital dönüşüm çalışmalarının MEB Asistan’la devam ettiğini kaydeden Selçuk, programın MEB hakkında her türlü soruya cevap verecek durumda olduğunu söyledi. Bu tür çalışmaların eğitimde uygulamayla teori arasındaki uzaklığı kaldırdığına dikkat çeken Selçuk, Bakanlık olarak dijital dönüşüm yolculuğunun yeni bir kilometre taşında olduklarını kaydetti. Selçuk, şunları söyledi: “Bu çalışmaları sınıfın içinde göreceksiniz. Sanal robotları, sanal asistanları, sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor. MEB’in yapay zekâ platformunu paylaşma imkânımız çok yakında gerçekleşecek” dedi.

Bakan Selçuk, programın nasıl çalıştığını görmek için “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu yöneltti; MEB Asistan’dan “Okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim okullar için 21 Eylül’de başlayacaktır. Özel okullar kendi tercihlerine göre 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayacaktır” yanıtı geldi.