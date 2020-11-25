Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atasözü halk arasında genellikle kullanılan özlü sözlerdir. Birçoğu gerçek anlam da kullanılırken bazıları ise mecaz anlamdadır. Kişiler öğüt verirken özellikle atasözü kullanmaktadır. Atasözleri hayatımızda yol göstericidir. Geçmişte birçok kez yaşanılarak deneyimlendikten sonra günümüze kadar gelmiştir. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözü ile ilgili tüm detayları derledik.
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözü çok eski zamanlardan beri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu atasözü bir yere özenle baktığın zaman güzelleşir bakmadığın zaman da
yok olur gider anlamındadır.
Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;
- 'Bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani bir şeylere emek verir onarır güzelleştirirsen o şey fayda sağlar. Ancak bakmazsan işe yaramaz ve bakımsız kalır anlamındadır.
Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?
- Ankara'daki evi tadilata soktuk çok güzel oldu. ( Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur)