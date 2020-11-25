Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözü çok eski zamanlardan beri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu atasözü bir yere özenle baktığın zaman güzelleşir bakmadığın zaman da

yok olur gider anlamındadır.



Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;



- 'Bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani bir şeylere emek verir onarır güzelleştirirsen o şey fayda sağlar. Ancak bakmazsan işe yaramaz ve bakımsız kalır anlamındadır.



Bakarsan Bağ Bakmazsan Dağ Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?



- Ankara'daki evi tadilata soktuk çok güzel oldu. ( Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur)