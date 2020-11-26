Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözü arkadaşlık kurduğunuz insanlar ile sizin benzer özelliklerinizin olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır Arkadaşlarınızın sizinle oldukça benzer özelliklere sahip olduğunu anlatmak için kullanılan bir sözdür. Siz de bu atasözünün anlamını öğrendikten sonra cümlelerinizde kullanabilirsiniz.



Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözü, insan daha çok benzerlik gösterdiği ve huylarını sevdiği, özelliklede kendisine yakın gördüğü kişilerle arkadaşlık ilişkileri kurar. Bunu ifade etmek için kullanılan atasözü, seçmiş olduğunuz arkadaşlarınızın özelliklerinin aslında sizin kim olduğunuzun da bir göstergesi olduğunu belirtmek için sıklıkla kullanılır.