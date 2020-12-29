Barış Zıt Anlamlısı Nedir? Barışın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Barış kelimesi kişilerin sulh içinde, mutlu bir şekilde, birlik halinde yaşadığını ifade eden bir kelimedir.



Barışın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Barış kelimesi Türkçe de fazla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Türkçede her kelimenin bir eş ve zıt anlamı bulunmaktadır. Barış kelimesinin de bir zıt anlamı var olmaktadır. Barış kelimesinin zıt anlamlısını savaş kelimesi oluşturur. Barış kelimesinin bir eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır.



Barış kelimesinin eş anlamını ise sulh kelimesi oluşturmaktadır. Zıt anlamlı kelime bir kelimenin karşıtı, tam tersi anlamına gelen, o kelimenin ifade edilmemesidir. Eş anlamlı kelime ise bir kelimenin aynı anlama gelen diğer bir kelime anlamını oluşturmaktadır. Türkçe dersi için önemli bir konuyu oluşturan zıt anlam her yaştan insanın bilmesi gereken bir unsurdur.