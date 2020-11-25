Hayata ve insana dair etkili bir anlamı bulunan bu güzel atasözü, günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer atasözleri bulunsa bile, baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz atasözü daha ön plana çıkıyor.

Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Her insanın gücü sınırlıdır ve tek başına çoğu zaman yapamazsın. İşte böyle durumlarda bir destek ve bir dayanak almak için başka insanlarla iş yapılır. İnsanlar güçlerini birleştirince üstesinden gelinemeyecek bir durum yoktur. Bunun nedeni ise birlikten kuvvet dolmasıdır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Asırlar içerisinde süregelen deneyim ve tecrübelerinden gelecek nesillere aktarılması adına kurulmuş olan cümleler atasözüdür. Yüzyıllardan bu yana yaygın olarak kullanılan ve ayrıca gerekli yerlerde nasihat veren en etkili cümleler arasında yer almaktadır. Genel olarak atasözleri anonimdir.