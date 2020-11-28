Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Başak büyüdükçe boynunu eğer atasözü söylenme nedenleri arasında gelişen her şeyin daha da ağırlaştığı ve değer kazandığı ifade edilmektedir. Atasözünde olgunlaşmanın daha çok tevazu göstermeye neden olduğu belirtilmektedir.



Başak Büyüdükçe Boynunu Eğer Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?



Başak büyüdükçe boynunu eğer atasözü ile insana benzetilme durumu kıyaslanmaktadır. Başak büyüdükçe içeriğindeki buğday taneleri daha da güçlenerek ağırlaşması insanın kendi özelliklerini arttırdığında ve zenginleştirdiğinde daha da tevazu sahibi olduğu başağın boynunu eğmesi ile anlatılmaktadır. Başağın olgunlaştıkça ağırlaşması ile boynunu eğmesi tabirinin anlamı kişinin özelliklerinin artmasıyla daha kişilik sahibi olması demektir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Başak büyüdükçe boynunu eğer atasözü kişinin olgunlaşmadan karakterinin çok değişken olabileceğini gün geçtikçe gelişmesiyle özelliklerini arttırarak tevazu ve alçak gönüllü olmasını anlatmaktadır. Başağın boynunu eğmesi ise birçok bakımdan kendini geliştiren olgun insanın daima tevazu ve hoşgörü sahibi olduğu anlamına gelmektedir.