Başarıyı şansa bırakmayın

Sonuçları liselere girişte kullanılan LGS’ye saatler kaldı. Yarın, iki oturumda düzenlenecek sınavın ilk oturumu olan sözel alan saat 9.30’da başlayacak, öğrencilere 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum olan sayısal alan saat 11.30’da başlayacak, 40 soru sorulacak, sınavın süresi 80 dakika olacak. Sınava az zaman var ama birçok öğrenci soru çözmeye devam ediyor. Uzmanlar, adayların çalışmayı bırakmalarını öneriyor. Ancak soru çözmediğinde kendini kötü hissedenler bugün de çalışmaya devam edebilirler.

Soru kökü önemli

Öğrenciler, sınavda soru köklerini yanlış okuma, sorulara önyargılı yaklaşma, cevap kâğıdında kaydırma yapmak gibi küçük hatalar nedeniyle büyük puanlar kaybedebiliyor. Sınavda uygulanacak basit taktiklerle bu hataların önüne geçmek mümkün. Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, sınavda dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

- Soru kökü iyice anlaşılmadan metin ve seçeneklere yönelmek, hem sorunun yanlış çözülmesine hem de zaman kaybına neden olacaktır. Soruda paragraf üstte verilmiş olsa bile önce soru okunmalı. Soruda ne istendiğini anlamak, soruyu çözmenin yarısı demek.

- Sınavda turlama tekniği, testteki her sorunun görülebilmesini sağlıyor, cevaplandırılamayan soruları soru kitapçığında bir simgeyle işaretlemek, o soruların kitapçıkta kolayca bulunmasını sağlayıp zaman kaybını önleyebiliyor.

- Sorularla inatlaşmak zaman kaybına neden olabiliyor. Oysa kolay veya zor sorular arasında bir puan farkı yok. O soruya harcanacak zamanı iki kolay soruya harcamak daha akıllıca.

- Öğrencinin değer yargılarına ve kendi mantığına ters gelen sorulara yorumunu katarak çözüm araması bazı durumlarda hatalara neden olabiliyor. Verilen bilgi ve soru üzerinde durmak, sorunun mantığına göre hareket etmek en doğru yol. Soru paragrafının uzunluğu, grafik veya şekillerin karmaşık gibi görünmesi öğrencinin bilgisi olduğu halde soruyu çözmemesine ya da soruyu hafife alarak hata yapmasına neden olabiliyor.

Şıkları tam okuyun

- Sorularda altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeler dikkatli okunmalı. Bazı soru kökleri, hangisi değildir, hiçbir zaman, yoktur, asla vb. gibi olumsuz olarak veriliyor. İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimli. Bu tip sorularda acele etmeden, ilk önce soruyu iyi anlamaya çalışmak gerekiyor.

- Öğrenci, cevabı bulduğundan emin olduğunu düşünerek kalan şıkları okumadığında aslında ‘çeldirici şıkka’ gitmiş olabiliyor. Bazen cevap şıklarında doğru cevaba çok benzeyen bir ya da iki çeldirici şık bulunuyor. Her durumda tüm şıklar okunmalı.

Zihinden çözmeyin

- Her yıl, yüzde 0,5 aday kaydırma hataları nedeniyle mağdur oluyor. Kodlamayı sona bırakmak ve tek tek yapmamak en çok yapılan hatalardan. Zaman kazanmak için kodlamayı sona bırakmak, sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı hatalı veya eksik kodlama riskini artırıyor, kaydırma yapmaya yol açıyor. O nedenle kodlama her sorudan sonra yapılmalı. Kaydırma riskini azaltmak için kodlarken sorunun numarasını ve yanıtını içten tekrarlamak yararlı.

- İnsan beynine bilgi aktaran sinir liflerinin yüzde 40’ı retina, yani göz bağlantılı. Bu nedenle işlemler yazarak yapılmadığında gözler kullanılmamış oluyor. Bu da hata olasılığını artırıyor. Her türlü işlem, test kitapçığı üzerinde yapılmalı.

- Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösteriyor. Önemli olan öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasının, yıl içerisinde yapılan test çözümü çalışmalarıyla bulunması ve buna göre genel ilke en başarılı olunan dersten başlamak. Bu durum, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN

Testler Soru Sayısı

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN

Testler Soru Sayısı

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40