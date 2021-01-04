Basit Zıt Anlamlısı Nedir? Basitin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Basit kelimesi Türkçe ve Matematikte terim anlamında kullanılır. Örnekler: Basit Cümle. Basit Kesir.

Basitin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

1- Zor:

Zor kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. Ona ulaşmak her geçen gün daha zor hale geliyor. (Gerçek anlam)

1.B. Onun kadar zor bir insanla tanışmamıştım. (Mecazi anlam)

2- Güç:

Güç kelimesinin ilk anlamı kuvvet, ikinci anlamı zordur.

Örnek Cümle:

Bu meseleyi çözmek sandığımdan çok daha güç oldu.

3- Bileşik:

Tek anlamına gelen basit sözcüğünün zıt anlamlısı ise bileşiktir. Basit yapılar tek bir parçadan oluşur iken, bileşik yapıların oluşması için en az iki parça gerekir.

Örnek Cümle:

Moleküllerin bir araya gelmesiyle bileşik maddeler oluşur.