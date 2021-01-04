04.01.2021 - 01:53 |
Basit Zıt Anlamlısı Nedir? Basitin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
''Bast'' kökünden türemiş olan Basit sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Sıradan manasına gelen basit, yalın ve kolay anlamında da kullanılır. Bu sözcükle anlamca olumlu ve olumsuz cümleler kurulabilir. Örneğin: ''Sorular çok basitti.'' (Olumlu Cümle), ''Basit bir insanmış'' (Olumsuz cümle). Basit zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Basit kelimesi Türkçe ve Matematikte terim anlamında kullanılır. Örnekler: Basit Cümle. Basit Kesir.
Basitin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Zor:
Zor kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A. Ona ulaşmak her geçen gün daha zor hale geliyor. (Gerçek anlam)
1.B. Onun kadar zor bir insanla tanışmamıştım. (Mecazi anlam)
2- Güç:
Güç kelimesinin ilk anlamı kuvvet, ikinci anlamı zordur.
Örnek Cümle:
Bu meseleyi çözmek sandığımdan çok daha güç oldu.
3- Bileşik:
Tek anlamına gelen basit sözcüğünün zıt anlamlısı ise bileşiktir. Basit yapılar tek bir parçadan oluşur iken, bileşik yapıların oluşması için en az iki parça gerekir.
Örnek Cümle:
Moleküllerin bir araya gelmesiyle bileşik maddeler oluşur.