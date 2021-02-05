Başvurular başladı, öğrenciler kaygılı

Adaylar, başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan gerçekleştirebilecek.



İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS’ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. YKS başvuruları, 2 Mart’a kadar devam edecek. Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyenler ile sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının saplanabilmesi için YKS’ye başvurmaları şart.



TYT’de ek süre yok



ÖSYM, sınava ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 2021-YKS Kılavuzu’nu yayınladı. Kılavuza göre geçen yıl her oturum için ödenen 70 TL’lik YKS başvuru ücreti bu yıl 90 TL oldu. Buna göre, sadece TYT’ye girecek adaylar 90 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler ise 270 TL yatıracak. Geçen yıl YKS’de TYT için verilen 135 dakikalık süreye 30 dakika ilave süre verilmişti. Söz konusu ek sürenin 2020 yılı için geçerli olduğu belirtilmişti. Kılavuzda bu yıl TYT için verilen süre, tekrar 135 dakika olarak kayıtlara geçti.



‘Boşa geçen yıllar’



Üniversite sınavına başvurular alınmaya başlanırken bazı öğrenciler de artık üniversite okumanın gereksiz olduğu görüşünde. Sosyal medyada öne çıkan yorumlar şöyle:



Mühendislik okuyorsunuz ya işsiz kalıyorsunuz ya da asgari ücrete çalışıyorsunuz. Bunun için okumaya değer mi?



Diploma bu devirde hiçbir şey. Maalesef yıllarımız gidiyor.



Genç yaşta ticarete atılmak ya da bir meslek öğrenmek daha önemli. Üniversite okumak zaman kaybı.



Önceden herkes üniversite okumak isterdi şimdi ise pişmanlık ve boşa geçen yıllar.