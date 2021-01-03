Batı Zıt Anlamlısı Nedir? Batının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Batı güneşin battığı, günün sonlandığı bilge olarak bilinir. Kuzeye bakarken sol kısımda kalan bölge de denebilir. Eski zamanlarda garp anlamına gelir. Doğu kelimesi ise batı zıt anlamlısı olan kelimedir. Doğu yön olarak batının zıt kelimesidir. Batının güneşin battığı yer iken, doğu güneşin doğduğu terdir. Tam olarak batı ve doğu zıt anlamlı kelimelerdir.



Batının Zıt Anlamı Olan Kelimeler?



Zıt anlam bir kelimenin tam olarak karşıt halidir. Tam olarak onun anlamına zıt gelen kelimeye zıt anlam denir. Batı kelimesinin zıt anlamlısı doğu kelimesidir. Birbirlerine yön olarak da tam zıt yönlerdir. Doğu ve batı tamamen ayrıdır. Batı kelimesinin tek ve en kesin zıt anlamlısı olan kelime doğu kelimesidir.