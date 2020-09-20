Batman Haritası: Batman İlçeleri Nelerdir? Batman İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Batman hem tarım hem de sanayi ve yeraltı kaynakları açısından önemli bir şehirdir. Bu bağlamda gelişmeye devam eden şehir Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli bir yere sahiptir. Belli ilçeleri ve sürekli artış gösteren nüfusu ile beraber büyümeye devam ediyor.



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Batman Kaç İlçesi Vardır?



Batman ilçe sayısı açısından Türkiye'nin en az ilçesine sahip şehirleri içerisinde yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında Batman şehrinin toplamda 5 tane ilçesi bulunuyor. Bu ilçeler şehrin merkezi etrafında toparlanmış biçimde yer almaktadır. 5 farklı ilçesi üzerinde aynı zamanda nüfus yoğunluğu da değişkenlik göstermektedir. İlçelerine bağlı olarak farklı nüfus sayısının bulunduğunu dile getirmek mümkün.



Batman Nüfusu Ne Kadar? (Yıllara Göre)



Yıllara bağlı olarak Batman nüfusu il ve ilçe bazında her yıl artış göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda birkaç yıl öncesinden ele alındığı zaman yıllara bağlı olarak Batman nüfusu şekilde artış göstermiştir;



- 2016 yılı Batman nüfusu = 576.899

- 2017 yılı Batman nüfusu = 585.252

- 2018 yılı Batman nüfusu = 599.103

- 2019 yılı Batman nüfusu = 608.659



Özellikle son yıllardaki yüksek artış hem şehir merkezi hem de ilçeler bazında yayalım göstermektedir. Ancak istikrarlı bir artışın olduğunu dile getirmek mümkün. 2020 ve sonraki yıllar açısından da yapılacak inceleme ile artış göstereceği aşikârdır.



Batman İlçeleri Nelerdir?



Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi Batman şehrinin 5 tane ayrı ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçe farklı nüfusa sahiptir ve aynı zamanda geçim kaynakları noktasında değişkenlik gösterir. Batman şehrinin ilçeleri şu şekilde sıralanır;



- Beşiri

- Hasankeyf

- Gercüş

- Bozuk

- Sason



Hem ekonomik hem siyasi ve hem de nüfus bakımından bu 5 ilçe farklılık yaratmaktadır. Özellikle Batman şehri adına Hasankeyf turistik açıdan tarihi ve kültürel yapı olarak, Türkiye'nin en önemli ilçeleri içerisinde yer almaktadır.