Bayat Zıt Anlamlısı Nedir? Bayatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bayat kelimesi; dilimizde herhangi bir şeyin uğradığı değişimi ifade etmek açısından sıklıkla kullanılır. Bununla beraber bu kelimeyle karşılaşan kişiler, kimi zaman zıt anlamını da merak ederler. Kelimenin zıt anlamının, kelime kadar sık kullanıldığını belirtmek oldukça mümkündür. Bayat kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi ve örnek sağlamak, okurlara faydalı olacaktır.

Bayatın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bayat kelimesinin zıt anlamı; oldukça sık kullanılan ve çok tanıdık bir kelimedir. Bayat kelimesinin zıt anlamı; tazedir. Bayat ile taze kelimesi birbirinin zıt anlamlısı olarak belirtilmiştir. Bayat ile taze kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek mümkündür;

- Bayat ekmeklerin, taze halini geri alması için ısıtmadan önce üstüne su serpmek yeterli olacaktır.