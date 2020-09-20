Bayburt Haritası: Bayburt İlçeleri Nelerdir? Bayburt İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Bayburt ülkemizin Doğu Karadeniz bölümünde bulunan bir ilidir. Türkiye'nin en küçük ve en az nüfus yoğunluğuna sahip illerinden biri olarak da bilinen Bayburt ilinin ilçeleri de oldukça azdır. Bu sebeple birçok kişi tarafından Bayburt ile ilgili detaylar merak edilmektedir. Ayrıca sınavlarda da bu konuyla ilgili soruların gelmesi kişilerin Bayburt ilini araştırmasına neden olur.



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Kaynak: cografyaharita.com



Bayburt İle İlgili Genel Bilgiler



Bayburt Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi arasında köprü görevi gören illerden bir tanesidir. Bayburt Karadeniz Bölgesi'nin iç kısmında yer alan illerden bir tanesidir. Bayburt'un kuzeyinde Trabzon, doğusunda Erzurum, güneyinde Erzincan ileri bulunur. Konum olarak Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bayburt iklim yapısı özellikleri ile karasal iklim özelliklerine sahiptir.



Bayburt İlçeleri Nelerdir?



Bayburt ülkemizde yüzölçümü en küçük illerimizden bir tanesidir. Bayburt'un nüfusu 84843 kişiden oluşur. Bayburt'un en kalabalık alanı merkez ilçesidir. Merkez ilçesi dışında Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri de Bayburt'ta yer alan ilçelerdir. Toplamda 3 tane ilçesi bulunan Bayburt ilçelerinin nüfusu da oldukça azdır. Bayburt ili ülkemizin en az nüfusa sahip ili olarak kayıtlarda yerini alır. Bayburt Merkez, Demirören ve Aydıntepe ilçeleri olarak 3 ilçesi bulunmaktadır.



Merkez ilçesi 68771 kişi

Demirözü ilçesi 9247 kişi

Aydıntepe ilçesi ise 6849 kişiden oluşmaktadır.



Böylece nüfus ve yüzölçümü dolayısıyla nüfus yoğunluğu olarak da Türkiye'nin en küçük en az nüfuslu illerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnızca 3 ilçesi bulunan Bayburt bölge olanaklarının az olmasından dolayı dışarıya göç veren illerin başında gelir. Özellikle karasal iklim özelliklerine sahip olan Bayburt ili için tarım olanakları azdır. Aynı zamanda sanayi olanaklarının da kısıtlı olduğu Bayburt ili dışarıya en çok göç veren illerin başında gelir.