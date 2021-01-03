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    03.01.2021 - 03:03 |

    Bedava Zıt Anlamlısı Nedir? Bedavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçede pek çok kelimeye karşılık gelen bir de zıt anlam bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimelere aynı zamanda karşıt anlamlı kelimeler de denmektedir. Günlük hayatımıza içerisinde çoğu kelimeyi ve bu kelimelerin zıt anlamlılarını kullanırız. Peki, bedava zıt anlamlısı nedir? Bedavanın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte bedava kelimesi ile ilgili bilinmesi gerekenler.

    Bedava Zıt Anlamlısı Nedir? Bedavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Bedava, Türkçede ücret ödenmeden ya da karşılığından bir şey verilmeden alınmış olan şeyler için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin zıt anlamlısı olarak temelde 4 farklı kelime kullanılabilmektedir.

    Bedavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Bedava günlük hayatımızda sık sık kullandığımız kelimelerden biridir. Bedava kelimesini kullanırken aynı zamanda bunun karşıt ya da zıt anlamlı kelimelerini de kullanırız.

    Ücretli kelimesi, bedavanın zıt anlamlı bir kelimesi olarak kullanılmaktadır. Fakat bu kelimeden daha sıklıkla kullanılan bir diğer zıt anlamı kelime de karşılıklı kelimesidir. Bu iki kelime dışında iki kelime daha bedava kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir. Bu iki kelime bedelli ve paralı kelimeleridir. Başka zıt anlamlı kelimeler olsa da, en sık kullanılanlar bunlardır.

     

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