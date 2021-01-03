Bedava Zıt Anlamlısı Nedir? Bedavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Bedava, Türkçede ücret ödenmeden ya da karşılığından bir şey verilmeden alınmış olan şeyler için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin zıt anlamlısı olarak temelde 4 farklı kelime kullanılabilmektedir.



Bedavanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Bedava günlük hayatımızda sık sık kullandığımız kelimelerden biridir. Bedava kelimesini kullanırken aynı zamanda bunun karşıt ya da zıt anlamlı kelimelerini de kullanırız.



Ücretli kelimesi, bedavanın zıt anlamlı bir kelimesi olarak kullanılmaktadır. Fakat bu kelimeden daha sıklıkla kullanılan bir diğer zıt anlamı kelime de karşılıklı kelimesidir. Bu iki kelime dışında iki kelime daha bedava kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir. Bu iki kelime bedelli ve paralı kelimeleridir. Başka zıt anlamlı kelimeler olsa da, en sık kullanılanlar bunlardır.