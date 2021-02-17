Behçet İsminin Anlamı Nedir? Behçet Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Behçet kökünü Arapça olan ve aynı zamanda İslami açıdan da önemli bir isimdir. Hem anlamı hem de tarihi kapsamda da önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Erkek çocukları için kullanılan bir isim olmasının yanı sıra sert ve güçlü bir addır.



Behçet Ne Demek?



Birbirinden değişik anlamlara sahip olmasının yanı sıra Behçet ismi, oldukça olumlu ve güzel ifadeler sunuyor.



- Sevinç

- Güzellik

- Güler yüzlülük

- Şirinlik



Böylesi anlamlı ve pozitif ifadeleri ile beraber bir çocuk için verilebilecek en güzel isimler içerisinde gelir. Özellikle taşıdığı anlamlar itibarıyla sevilen bir isim olduğunu söylemek mümkün.



Behçet İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Minik yavruları için Behçet ismini kullanmak isteyen birçok anne ve baba, bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Behçet ismi Kur'an'da geçmektedir. Özellikle Kur'an'da geçen anlamı ise, ‘Şirin’ ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi 60. ayetinde geçtiğini söylemek mümkün. Türkçedeki en yaygın bilinen isimler içerisinde yer almasının yanı sıra, okunuş üzerinden de sevilen bir isimdir. Özellikle taşıdığı anlamı öğrenen birçok ebeveynin, minik yavruları için listeye ekledikleri isimler arasında geliyor.