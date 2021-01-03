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    03.01.2021 - 04:06 |

    Bekar Zıt Anlamlısı Nedir? Bekarın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birçok kelimenin zıt anlamlısı var olmaktadır. Yaşantımızın her anında sosyal medyada karşımıza birçok zıt anlamlı kelimelerle karşı karşıya kalmaktayız. Bu kelimelerden bir tanesi de bekar kelimesidir. Bekar kelimesinin anlamı evlenmemiş kimse veya evli olduğu halde ayrı yaşayan kimse anlamlarına gelmektedir. Bekar zıt anlamlısı nedir? Bekarın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Bekar Zıt Anlamlısı Nedir? Bekarın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Bekar kelimesi günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Dinimizde bekar kalmış kişilere pek sıcak bakılmamaktadır. Bunun sebebi de kişilerin zinaya düşmemesi olarak açıklanmaktadır.

    Bekarın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler

    Bekar kelimesi anlam itibariyle evlenmemiş ve hiç bir sorumluluğu olmayan yalnız yaşayan anlamına gelmektedir. Bekar kelimesinin bir de zıt anlamlısı var olmaktadır. Bekar kelimesinin zıt anlamlısı evlidir. Evli ise çoluk çocuğa karışmış karısı olan anlamlarına gelmektedir. Dinimizde aile kavramı oldukça önem arz etmektedir. Dinimizde evlilik bir sünnet olarak bilinmektedir. Evlilik insanların gözünü haramdan en iyi bir biçimde saklayan bir araçtır. Buna sebepten İslamiyet evliliğe güzel bakmıştır. Peygamber efendimizin bir sözü de evleniniz ve çoğalınız buyurmuştur.

     

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