Bekar Zıt Anlamlısı Nedir? Bekarın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bekar kelimesi günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Dinimizde bekar kalmış kişilere pek sıcak bakılmamaktadır. Bunun sebebi de kişilerin zinaya düşmemesi olarak açıklanmaktadır.



Bekarın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler



Bekar kelimesi anlam itibariyle evlenmemiş ve hiç bir sorumluluğu olmayan yalnız yaşayan anlamına gelmektedir. Bekar kelimesinin bir de zıt anlamlısı var olmaktadır. Bekar kelimesinin zıt anlamlısı evlidir. Evli ise çoluk çocuğa karışmış karısı olan anlamlarına gelmektedir. Dinimizde aile kavramı oldukça önem arz etmektedir. Dinimizde evlilik bir sünnet olarak bilinmektedir. Evlilik insanların gözünü haramdan en iyi bir biçimde saklayan bir araçtır. Buna sebepten İslamiyet evliliğe güzel bakmıştır. Peygamber efendimizin bir sözü de evleniniz ve çoğalınız buyurmuştur.