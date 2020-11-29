Bekarlık Sultanlık Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Sorumlulukları almaya razı olunmuyorsa, evlilik kurumunun zorluklarına göğüs gererek zor ve yorucu bir hayat yaşanacağına; evlenmeden, bireysel bir hayat sürerek daha az sorumlulukla daha konforlu bir hayat yaşamak mümkündür. Bu nedenle, evlilik kurumu her ne kadar önemsenen ve aile olmanın ilk adımı sayılan bir kurum olsa da; zorlukları baştan düşünülmeli ve bu zorlukların altına girebilecek istek yoksa uzak durulmalıdır.



Bekarlık Sultanlık Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bekar insanlar, evli insanlara göre çok daha az sorumlulukla çok daha kaygısız ve rahat bir hayat sürebilirler. Bu nedenle evlilik ve aile kurmak toplum tarafından sürekli teşvik edilse de, bekarlığın konforlu alanı da her zaman altı çizilen bir durum olmuştur.



Kısaca Bekarlık Sultanlık Atasözünün Kısaca Açıklaması



Bekar insanlar, bir eşin ve çocukların yük ve sorumluluklarından muaf kimselerdir. Dolayısıyla onlar için daha konforlu ve kolay bir yaşam sürme imkanı mevcuttur.