Bereket Eş Anlamlısı Nedir? Bereket Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Bereket kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Bu nedenle dilimize Arapça dilinden girmiş bir kelimedir. Bereket kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimesi ise bolluk kelimesidir.

Bereket Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı barındıran fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerden birisi genellikle yabancı kökenli bir kelimedir. Bereket kelimesi de köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri ise birden fazladır. Bunlar; bolluk, gürlük, olgunluk, artağanlık, yağmur kelimeleridir.

Bereket Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Türk Dil Kurumu, dilimizde var olan tüm sözcüklerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimeleri açıklamıştır. Bereket kelimesinin ise eş anlamlı veya anlamdaşı olan birçok kelimesi bulunmaktadır. Bolluk, gürlük, olgunluk, artağanlık, yağmur kelimeleri bereket kelimesi ile aynı anlama geldiğinden eş anlamlı

kelimelerdir.

Bereket kelimesi, halk arasında yağmur anlamına da gelmektedir. Bu sebeple eş anlamlı kelimesi olarak görülmektedir. Bereket kelimesinin hangi manaya geldiği ise çoğu kişi tarafından merak konusu olmuştur. Bereket kelimesinin sözlük anlamı aşağıda sizlere açıklanmıştır:

- Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan.

- Yağmur.

- İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda.