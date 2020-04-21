Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besin Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Herhangi bir organizma adına gerekli olan ve yenilen, beslenme konusunda elverişli maddelere besin denmektedir. Besin kelimesi TDK ile beraber ayrıca, ‘gıda’ üzerinden de ele alınabilir ve aynı anlamı ile kullanılabilir.

Besin Eş Anlamlısı Nedir?

Besin bir kaynak olarak canlı organizmalar için büyük öneme sahiptir. Bu durum insan ya da hayvan ve bitki olsun fark etmeden elzemdir. Beslenme açısından elverişli olan veya yenilen pek çok madde türüne besin denir. Bu kelimeyi aynı zamanda gıda üzerinden eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Besin ile beraber gündelik yaşamda çok sık kullanılan ve eş anlamlısı olan gıda sözcüğü de yer almaktadır. Verdikleri anlamı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilebilir.

‘’Doğru besin kaynaklarını tüketmemiz çok önemlidir.’’

‘’Gıda alırken son kullanma tarihine mutlaka bakmak büyük öneme sahiptir.’’

Alternatif olarak aynı zamanda yiyecek sözcüğü de besin ve gıda ile beraber aynı anlam üzerinden kullanılmaktadır.