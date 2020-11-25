Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Besle kargayı oysun gözünü atasözü, genellikle iyiliğe kötülükle karşılık veren, nankör insanlar için kullanılan bir atasözüdür.

Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bazı kişiler kıymet bilmez kişilerdir. Bu kişilere istediğiniz kadar iyilik yapın, istediğiniz kadar yardımda bulunun, yine de onlar size kötülükle karşılık vereceklerdir. Kendi yediklerinizden ve içtiklerinizden, rızkınızdan arttırarak beslediğiniz karga, günü geldiğinde sizin gözünüzü oyacaktır. Ne zaman ki uzun yıllar boyunca emek verdiğiniz, yardım ettiğiniz kişiden yardımınızı kesersiniz, işte o kişi o zaman yardımlarınızı unutur ve size düşman kesilir.

Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Kısa Açıklaması

Her kim ki iyilik yapan bir kimseye kötülük ile karşılık veriyorsa, işte o kimseler için bu atasözü kullanılmaktadır.