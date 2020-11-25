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    HaberlerEğitim Haberleri Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 16:19 |

    Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Ülkemizde kullanılan o kadar çok atasözü vardır ki, bu atasözlerinden bazıları artık hafızalarımıza kazınmıştır ve oradan kolay kolay da çıkmazlar. İşte bu atasözlerinden biri de besle kargayı oysun gözünü atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir? Bu atasözünün kısa açıklamasını nasıl yapabiliriz? İşte bu konu hakkında tüm detaylar.

    Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Besle kargayı oysun gözünü atasözü, genellikle iyiliğe kötülükle karşılık veren, nankör insanlar için kullanılan bir atasözüdür.

     Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Bazı kişiler kıymet bilmez kişilerdir. Bu kişilere istediğiniz kadar iyilik yapın, istediğiniz kadar yardımda bulunun, yine de onlar size kötülükle karşılık vereceklerdir. Kendi yediklerinizden ve içtiklerinizden, rızkınızdan arttırarak beslediğiniz karga, günü geldiğinde sizin gözünüzü oyacaktır. Ne zaman ki uzun yıllar boyunca emek verdiğiniz, yardım ettiğiniz kişiden yardımınızı kesersiniz, işte o kişi o zaman yardımlarınızı unutur ve size düşman kesilir.

     Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Kısa Açıklaması

     Her kim ki iyilik yapan bir kimseye kötülük ile karşılık veriyorsa, işte o kimseler için bu atasözü kullanılmaktadır.

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