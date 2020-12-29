Beyaz Zıt Anlamlısı Nedir? Beyazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Beyaz kelimesi, pek çok insanın gün içerisinde çok fazla kullandığı kelimelerin içerisinde yer almaktadır. Beyaz kelimesinin zıt anlamını bilmeyen kişilerin zıddı olan kelimeyi araştırdığını belirtmek mümkündür. Beyaz sözcüğünün zıt anlamlısı da en az kendisi kadar sık kullanılan bir sözcüktür.



Beyazın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Beyaz kelimesinin yalnızca bir tane zıt anlamı bulunur. Beyaz kelimesinin zıt anlamı ise siyah sözcüğüdür. Siyah sözcüğü, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler içerisinde yer alır. Beyaz ile siyah kelimeleri birbirinin zıt anlamı olarak belirtilmiştir. Beyaz ve siyah kelimelerinin zıt anlamına örnek olarak;



- Beyaz ile siyah rengi benim için oldukça önemli renklerdir.

- Beyaz tabaklarımızın yerine siyah renkli olan tabakları koysak, daha şık durmaz mı?