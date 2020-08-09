Beykoz, öğrencilerine iş deneyimi sunuyor

Öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alanlarıyla ilgili sektörlerde tercih edilmelerini hedeflediklerini dile getiren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Üniversitemizde laboratuvar ve atölyelerimizdeki uygulamalı eğitimleri ve bunların çıktılarını çok önemsiyoruz. İş deneyimi elde etmek isteyen öğrencilerimize, 3+1, 7+1 modeli bu şansı veriyor. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptıran her öğrencinin 14 yetkinlikteki düzeyi ölçümleniyor. Öğrenciler geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersleri belirliyor ve mezuniyetlerine dek bu derslerle yetkinliklerde önemli ölçüde gelişme kaydediyor” diyor.