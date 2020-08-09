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    HaberlerEğitim Haberleri Beykoz, öğrencilerine iş deneyimi sunuyor
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    09.08.2020 - 07:00 |

    Beykoz, öğrencilerine iş deneyimi sunuyor

    Beykoz Üniversitesi’nin 7+1 ve 3+1 eğitim modeli öğrencilerine iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Üniversitede öğrenciler, lisans eğitimlerinde 7 dönem üniversitede, bir dönem işyerinde; önlisansta ise 3 dönem üniversitede bir dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 3+1 modelleri ile öğrenim görüyor, yapılan bir dönemlik staj üniversitenin Kariyer Merkezi tarafından da takip ediliyor.

    Beykoz, öğrencilerine iş deneyimi sunuyor

    Öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alanlarıyla ilgili sektörlerde tercih edilmelerini hedeflediklerini dile getiren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Üniversitemizde laboratuvar ve atölyelerimizdeki uygulamalı eğitimleri ve bunların çıktılarını çok önemsiyoruz. İş deneyimi elde etmek isteyen öğrencilerimize, 3+1, 7+1 modeli bu şansı veriyor. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptıran her öğrencinin 14 yetkinlikteki düzeyi ölçümleniyor. Öğrenciler geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersleri belirliyor ve mezuniyetlerine dek bu derslerle yetkinliklerde önemli ölçüde gelişme kaydediyor” diyor.

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