BİST1.1230.00EURO9.180.10USD7.820.14ALTIN477.531.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Beykoz’dan 3 yeni yüksek lisans programı
    ABONE OL
    30.09.2020 - 07:00 |

    Beykoz’dan 3 yeni yüksek lisans programı

    Beykoz Üniversitesi’nin Güz Dönemi yüksek lisans başvuruları devam ediyor. Mevcut programların yanı sıra Klinik Psikoloji (Tezli-Tezsiz), Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (Tezli-Tezsiz) ve İşletme İngilizce (Tezli-Tezsiz) olmak üzere 3 yeni yüksek lisans programına 9 Ekim’e kadar başvuru yapılabiliyor. Dersler 19 Ekim’de başlayacak. Pandemi nedeniyle 2020 güz dönemine özel olmak üzere örgün yüksek lisans programları uzaktan eğitimle yapılacak.

    Beykoz’dan 3 yeni yüksek lisans programı

     

    Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Nuriye Bayraktar, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programları için üniversite bünyesinde kurulacak Psikoloji Araştırma Merkezi’nin açılış çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar ayrıca bu merkezde öğrencilerin programların teorik derslerini tamamladıktan sonra klinik psikolog adayı olarak yetkin bir uzmanın gözlem ve yönetiminde mesleki deneyim kazanacağını belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Ümitcan tehdit mesajları atıyor’

    ‘Ümitcan tehdit mesajları atıyor’

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    ‘Korkudan evde ölen hastalarımız var!’

    ‘Korkudan evde ölen hastalarımız var!’

    Sıradaki Haber