Beykoz’dan 3 yeni yüksek lisans programı

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Nuriye Bayraktar, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programları için üniversite bünyesinde kurulacak Psikoloji Araştırma Merkezi’nin açılış çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar ayrıca bu merkezde öğrencilerin programların teorik derslerini tamamladıktan sonra klinik psikolog adayı olarak yetkin bir uzmanın gözlem ve yönetiminde mesleki deneyim kazanacağını belirtti.