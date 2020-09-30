30.09.2020 - 07:00 |
Beykoz’dan 3 yeni yüksek lisans programı
Beykoz Üniversitesi’nin Güz Dönemi yüksek lisans başvuruları devam ediyor. Mevcut programların yanı sıra Klinik Psikoloji (Tezli-Tezsiz), Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (Tezli-Tezsiz) ve İşletme İngilizce (Tezli-Tezsiz) olmak üzere 3 yeni yüksek lisans programına 9 Ekim’e kadar başvuru yapılabiliyor. Dersler 19 Ekim’de başlayacak. Pandemi nedeniyle 2020 güz dönemine özel olmak üzere örgün yüksek lisans programları uzaktan eğitimle yapılacak.
Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Nuriye Bayraktar, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programları için üniversite bünyesinde kurulacak Psikoloji Araştırma Merkezi’nin açılış çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar ayrıca bu merkezde öğrencilerin programların teorik derslerini tamamladıktan sonra klinik psikolog adayı olarak yetkin bir uzmanın gözlem ve yönetiminde mesleki deneyim kazanacağını belirtti.